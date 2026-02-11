الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام فريق سموحة مساء اليوم على أرضية ستاد السويس في مدينة الإسماعيلية، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يسعى بكل جدية لتعزيز رصيده من النقاط، بهدف الإبقاء على مركزه في وصافة جدول الترتيب، وكذلك تقليص الفارق مع المتصدر وتضييق الخناق على المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

الزمالك يواجه سموحة الخميس والقنوات تعلن نقل المباراة مباشرة لجماهير الدوري المصري

يضع الفريق الأبيض نصب عينيه حصد النقاط الثلاث، التي تمثل أهمية كبيرة في مشواره للحفاظ على آماله في المنافسة، إذ أن الفوز في هذا اللقاء يعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني مع اقتراب جدول الدوري من منتصفه، لا سيما مع تزايد الصراع في مقدمة الجدول.

على الجانب الآخر، يعيش فريق سموحة حالة معنوية مرتفعة بعد انتصاره الأخير في الجولة السابقة على فريق بيراميدز، حيث استطاع الفوز بهدفين مقابل هدف، ما جعل الفريق يدخل لقاء الزمالك بثقة كبيرة وطموح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السويس، وهو موعد ينتظره عشاق الكرة المصرية لمشاهدة مباراة تحمل طابعاً تنافسياً قوياً بين فريقين يطمح كل منهما لتحقيق الفوز.

بالنسبة لموقف الفريقين في جدول الدوري، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي يعتلي صدارة الترتيب، بينما يقع سموحة في المركز الخامس وبرصيد 25 نقطة، ما يؤكد أهمية هذه المباراة لكلا الطرفين في إطار سعيهما لتحسين مركزهما في المسابقة.

أما عن قائمة الزمالك، فقد أعلن الجهاز الفني عن مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمواجهة، حيث ضمت قائمة حراس المرمى كلاً من محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، ومحمد عبد الفتاح. وفي خط الدفاع ظهر كل من عمر جابر، محمود حمدي الشهير بـ”الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج، أحمد فتوح، السيد أسامة، محمد إبراهيم، وأحمد خضري.

بينما جاءت اختيارات خط الوسط لتشمل أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم المعروف بـ”إيشو”، يوسف وائل (فرنسي)، محمد حمد، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، خوان بيزيرا، شيكو بانزا، وأحمد شريف. أما في الهجوم، فقد ضمت القائمة ناصر منسي، سيف الجزيري، عدي الدباغ، وأيمن أمير عبد العزيز.

من جانب آخر، يدرك الزمالك أن المهمة أمام سموحة ستكون صعبة نظراً لرغبة منافسه في الاستمرار بنتائجه الإيجابية، خاصة بعد فوزه الأخير، كما أن الفريق السكندري يتميز بخط هجوم قوي ولاعبين يمتازون بالسرعة والدقة في الهجمات المرتدة، ما يجعل اللقاء مليئاً بالتحديات الفنية والتكتيكية لكلا الفريقين.

يركز المدير الفني للزمالك على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة والعمل على استغلال الفرص الهجومية بشكل أفضل، بينما يسعى سموحة لمواصلة عروضه القوية وتقديم مستوى يرضي جماهيره في مواجهة أحد كبار الدوري المصري.

مع صافرة بداية اللقاء، ستتجه أنظار الجماهير نحو الملعب لمتابعة مباراة من المنتظر أن تتسم بالندية والتشويق حتى اللحظات الأخيرة، فيما يأمل كل فريق أن تكون هذه المواجهة نقطة انطلاقة جديدة تدفعه نحو تحقيق أهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم.