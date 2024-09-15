انت الأن تتابع خبر إعلان منافسات جمال الخيول العربية الأصيلة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الملكي للفروسية نتائج منافسات بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة 2024، التي اختتمت مساء أمس، وأقيمت على مدار 3 أيام على ميدان الاسطبلات الملكية في الحمر.

وشهدت البطولة مشاركة 134 رأس خيل من مختلف الاسطبلات الأردنية والعربية في لبنان والأردن وفلسطين والسعودية، تنافست على ألقاب البطولة التي تحظى باهتمام كبير من مالكي ومربي الخيول في المنطقة.

وجاءت النتائج على النحو التالي: بطولة مھرات صغيرة (أ): 1- جميرة بي كي 2- أن جي غزة.

بطولة مھرات صغيرة (ب): 1- تيجان بي كي 2 – شهلة اي اس.

بطولة أفضل المهرات الصغيرة: 1- تيجان بي كي 2- جميرة بي كي 3- أن جي غزة.

بطولة أمھار صغيرة: 1- شاهين بي كي 2- طراد فاد 3- رعود الفيصل.

بطولة مهرات عمر سنة: 1- اسمى اكمل 2 – نورا بي كي.

بطولة أمهار عمر سنة: 1- مشعل أكمل 2- صامد.

بطولة الإناث غير المسنة: 1- دي سناين 2- اصيلة الحمر 3- شامة الفيصل.

بطولة الذكور غير المسنين: 1- حر اليمن 2- انور البهايا 3-مدرار الخير.

بطولة الإناث المسنة: 1- صفية الوصل 2- اريج ان كي 3- اتش هوور.

بطولة أجمل رأس إناث: 1-اتش هوور 2-رايات رفيقة.

بطولة الذكور المسنين: 1- اي جي سديد 2 – ميسور 3- اي علي اكمل.

بطولة أجمل رأس ذكور: 1- نشمي بي كي 2- حر اليمن.

بطولة الحركات (غير المسنين) 1- حر اليمن 2- جي اي نعيم الجزيرة 3 - حرير اودو

بطولة الحركات ( المسنين) 1- ريحانة 2- صفية الوصل .