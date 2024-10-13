انت الأن تتابع خبر رحمة طلبة تحصد ذهبية حديدة لمصر فى بطولةالعالم للكاراتيه بإيطاليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجت بطلة منتخب مصر رحمةطلبة تتوج بالميدالية الذهبية -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنه ،فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا

ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 11 ميداليات متنوعة بواقع 4ذهب و 2فضة و 5برونز

وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنه (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزيه فى منافسات

وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم

وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه

-60 ك كومتية

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه بالميدالية البرونزيه كاتا رجال

وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا

حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد اشرف بالميدالية الذهبية – 68 كومتيه فردى شباب

-و حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات

-و حصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين

-و توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات