فوز أرسنال ويونايتد وتشيلسي في البريميرليغ

فوز أرسنال ويونايتد وتشيلسي في البريميرليغابتعد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ووسّع الفارق مع مانشستر سيتي الثاني إلى تسع نقاط مؤقتًا، بعد فوزه على ضيفه سندرلاند 3-0 السبت في الجولة الـ25 من "البريميرليغ".

سجل أهداف أرسنال كل من مارتن زوبيمندي في الدقيقة 42، وفيكتور جيوكيريس "هدفين" في الدقيقتين 66 و90+3.

ورفع أرسنال الذي حقق فوزه الرابع تواليًا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن سيتي الذي يواجه مضيفه ليفربول الأحد، وأستون فيلا المتعادل مع بورنموث 1-1.

يونايتد يواصل التألق

وواصل مانشستر يونايتد عروضه القوية بفوزه الرابع تواليًا على ضيفه توتنهام 2-صفر.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

بالمر يسجل "هاتريك" لتشيلسي

وعزّز تشيلسي مركزه الخامس بفوزه السهل على مضيفه ولفرهامبتون متذيل الترتيب 3-1 بقيادة المهاجم كول بالمر الذي سجل ثلاثية فريقه (13 و35 من ركلتي جزاء و38)، مقابل هدف للنيجيري تولوالاشي إيمانويل أروكوداري (54).

ورفع الـ"بلوز" رصيدهم إلى 43 نقطة بفارق نقطة عن يونايتد، وأربع عن ليفربول السادس.

وأخفق فيلا بالصعود إلى المركز الثاني بتعادله مع بورنموث بهدف سجله مورغان رودريغيز (22) لهدف البرازيلي رايان (55).

وحسم وست هام صراع القاع مع مضيفه بيرنلي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 15 لبيرنلي.

وقلب إيفرتون النتيجة على مضيفه فولهام وفاز عليه 2-1 بعد تأخره بهدف الأوكراني فيتالي ميكولينكو (18 بالخطأ في مرماه)، قبل تسجيل كيرنان ديوسبري-هال (76) والحارس بيرند لينو بالخطأ في مرماه (83).

وتعرض نيوكاسل يونايتد لهزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 3 – 2، ليواصل برينتفورد تقدمه في جدول الترتيب وارتقى إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة، في حين استمر نيوكاسل برصيد 33 نقطة في المركز الثاني عشر.