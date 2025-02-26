تُوِّج فريق شؤون البلاط السُّلطاني بلقب بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية 2025م، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وزارة التربية والتعليم بنتيجة 3-صفر في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب مجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وبحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب. وفي مواجهة تحديد المركز الثالث تمكن فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من الظفر به بعد فوزه على فريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بهدف وحيد. أما على مستوى الجوائز الفردية فقد حصد وليد العبري من فريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جائزة أفضل مدرب في البطولة، بينما نال خالد التوبي من وزارة التربية والتعليم جائزة أفضل إداري، وكانت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب المهند بن خميس البلوشي من فريق شؤون البلاط السُّلطاني، في حين حصل القاسم آل عبدالسلام، لاعب فريق شؤون البلاط السُّلطاني على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما تُوِّج مرشد البلوشي من فريق وزارة العمل بجائزة هداف البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شؤون البلاط السلطاني بطلا لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.