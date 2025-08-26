إنتر يفتتح الكالتشيو بخماسية

إنتر يفتتح الكالتشيو بخماسيةفاز إنتر ميلان على ضيفه تورينو بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فرق كومو ويوفنتوس ونابولي وكريمونيزي وروما، بينما بقي تورينو بلا نقاط في المركز العشرين والأخير.

سجل أهداف المباراة كل من يوان بوني وماركوس تورام "هدفين" ولاوتارو مارتينيز وأليساندرو باستوني في الدقائق (18 و36 و52 و62 و72).

وفي مباراة أخرى، تعادل فريقا أودينيزي وهيلاس فيرونا بهدف لكل منهما.

سجل توماس كريستنسن هدف أودينيزي في الدقيقة 53، بينما أحرز سوات سيردار هدف هيلاس فيرونا في الدقيقة 73.

وكان نابولي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على مضيفه ساسوولو بهدفين دون رد، في افتتاح الجولة الأولى التي شهدت أيضا خسارة ميلان أمام كريمونيزي بهدفين مقابل هدف، وفوز روما على بولونيا بهدف دون رد ويوفنتوس على بارما بهدفين دون مقابل.