”الفضية ”لـ جناح الكويت بمعرض اكسبو باليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 04:30 مساءً - أعلن الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الإعلام الكويتية سالم الوطيان فوز جناح دولة الكويت بمعرض (إكسبو اوساكا الدولي 2025) باليابان بالجائزة الفضية في فئة أفضل عرض موضوعي معماري.

وأوضح الوطيان ان هذا التتويج يعد انجازا دوليا يعكس البعد الاستراتيجي للرسالة الثقافية والإعلامية التي تتبناها دولة الكويت ' بما يجسد الدعم المستمر من القيادة السياسية ويمثل ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة الإعلام في تعزيز المشاركات الخارجية النوعية وتكريس الحضور الإعلامي والثقافي للكويت في المحافل الدولية الكبرى الأمر الذي يسهم في بناء صورة ذهنية ايجابية للدولة ويكرس دور القوة الناعمة كأحد المسارات الداعمة للدبلوماسية الثقافية والإعلامية .

وأضاف أن الجائزة مؤشر قوي علي فاعلية النهج القائم على أبراز الهوية الوطنية عبر أدوات ابداعية وتجارب تفاعلية معاصرة وهو النهج الذي يتبناه وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حيث يشدد علي ضرورة ان تتحول المشاركات الخارجية الي منصات استراتيجية تعكس قيم الكويت الانسانية وتراثها الحضاري وتواكب في الوقت ذاته التحولات العالمية في أساليب العرض والتواصل مع التركيز على الانسان بوصفه محور

وأكد الوطيان استمرار وزارة الاعلام الكويتية في دعم وتنفيذ مشاركات خارجية مدروسة تنسجم مع استراتيجيتها العامة وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت على الخريطة الثقافية والاعلامية الدولية.