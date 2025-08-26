بلباو يواصل انطلاقته وإشبيلية يتعثر مجدداً

بلباو يواصل انطلاقته وإشبيلية يتعثر مجدداًواصل أتلتيك بلباو، رابع الموسم الماضي، بدايته القوية بتحقيقه فوزه الثاني تواليا، بعدما تغلب على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1- صفر، الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح بلباو الموسم بتحقيق الفوز على إشبيلية 3 - 2 قبل أن يضيف فوزا جديدا بفضل ركلة جزاء انتزعها أويهان سانسيت من جيرار جومباو ونفذها بنفسه في الدقيقة 66.

أما فايكانو فكان قد استهل موسمه الجديد بفوز خارج الديار على جيرونا 3-1، ثم بانتصار آخر بعيدا عن جماهيره أمام نيمان جرودنو البيلاروسي 1- صفر في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليج".

وأصبح بلباو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط بينما احتل فاييكانو المركز الثامن برصيد 3 نقاط .

وفي مباراة اخرى، حقق خيتافي فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب إشبيلية 2 ـ 1 .

احرز هدفي خيتافي أدريان ليسو في الدقيقتين 15 و 51، وأحرز هدف إشبيلية خوان إجلاسيوس في الدقيقة 45.

ورفع خيتافي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بينما ظل إشبيلية بدون رصيد من النقاط في المركز السابع عشر.