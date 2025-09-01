نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 شروط وراء فشل اتفاق الأهلي مع علي ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، طلبات علي ماهر لتولي تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب ريبييرو.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الساعات الماضية شهدت تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، بعدما طلب المدرب عدة طلبات للموافقة على تدريب الفريق الأحمر.

وأضاف: "طلب علي ماهر التوقيع على عقد لمدة موسمين وليس موسم واحد وموسم اخر مشروط، إضافة إلى طلبه تعيين مع مدير كرة ورفض الاستمرار كمدرب في جهاز أي مدرب أجنبي يتم التعاقد معه فيما بعد".

واختتم حديثه: "جاء رد الأهلي برفض تلك المطالب، ليتم غلق ملف التعاقد مع علي ماهر".

