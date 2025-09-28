نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر لمدة 3 مواسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ينجح في الاحتفاظ بجناحه الشاب

نجح النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع جناحه الشاب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي رابع. وجاء ذلك بعد أسابيع من الجدل حول مستقبل اللاعب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفاصيل عقد أحمد عبد القادر الجديد مع الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي أن العقد الجديد يتضمن حصول عبد القادر على راتب سنوي يصل إلى 35 مليون جنيه، بجانب عقد إعلاني منفصل يضمن له المزيد من العوائد المالية، وهو ما يعكس تمسك الإدارة باللاعب ورغبتها في منحه الاستقرار الفني والمعنوي.

عودة قوية بعد فترة من التجميد

عودة عبد القادر إلى الصورة جاءت بعد رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي كان يرفض تواجد اللاعب في التدريبات والمباريات الجماعية. ومع إقالة ريبيرو عقب الخسارة أمام بيراميدز، شارك عبد القادر في التدريبات الجماعية، قبل أن يظهر رسميًا في مواجهة حرس الحدود بالدوري المصري، ليؤكد جاهزيته ورغبته في استعادة مكانته بين صفوف الفريق.

خطوة استراتيجية من إدارة الأهلي

إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رأت أن تجديد عقد عبد القادر يمثل خطوة استراتيجية مهمة، خصوصًا في ظل حاجة الفريق للاعبين أصحاب مهارات فردية قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. ويعتبر عبد القادر من الأوراق الرابحة التي يمكن توظيفها في مراكز متعددة، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية إضافية.

جماهير الأهلي ترحب بالقرار

قرار التجديد قوبل بترحيب واسع من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المشجعون أن اللاعب ما زال يملك الكثير ليقدمه مع الفريق، خاصة بعدما استعاد مستواه وبدأ يشارك بانتظام. وأكد البعض أن الحفاظ على اللاعبين الموهوبين من أبناء النادي لا يقل أهمية عن عقد صفقات جديدة.

الأهلي يغلق باب الشائعات

بهذا الاتفاق، يكون الأهلي قد أغلق الباب أمام كل العروض والشائعات التي لاحقت اللاعب في الفترة الأخيرة، وقطع الطريق على محاولات بعض الأندية لخطفه. كما يعزز هذا التجديد سياسة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.