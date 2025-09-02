نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يودّع الأهلي برسالة مؤثرة: شرف لي قيادة هذا الكيان العظيم وسأبقى داعمًا دائمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وللجهاز الفني المعاون، على دعمهم ومساندتهم خلال فترة عمله، مؤكدًا أن تجربة قيادته للفريق تمثل فخرًا كبيرًا له ولمساعديه.

وقال ريبييرو: «لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفًا عظيمًا أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية».

وتابع ريبييرو تصريحاته قائلًا: «أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني. سأظل داعمًا للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي».

واختتم «أوجه رسالة لجماهير الأهلي: استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، فالأهلي يحتاج دائمًا إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات».