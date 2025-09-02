نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتح يغلق الباب في وجه الأهلي بشأن جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب رحيل جوميز من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ظهرت باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وقال محمد الضيف مدير المركز الإعلامي بنادي الفتح السعودي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "المدرب جوميز مستمر مع الفريق ولاصحة لرحيله خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يتواصل معنا أي نادي من أجل التعاقد مع المدرب وجميع ما تم ذكره في الصحافة مجرد شائعات وليس لها اي صحة، وتركيز الجميع بنادي الفتح خلال هذه الفترة على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين".

واختتم حديثه قائلًا: "نادي الفتح لم يتفاوض مع اللاعب عمر خضر لضمه من صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي، لا صحة لهذه الاخبار ابدا".