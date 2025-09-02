نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يقصد زيزو؟.. رد فعل الأهلي على رسالة إمام عاشور الغامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف حقيقة تغريم إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو لاعبا الفريق بسبب "ستوريز" السوشيال ميديا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر أكد في تصريحاته أنه لا يوجد أي عقوبات وكل ما اُثير عبر السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة.”

وأضاف، تم التواصل مع الثنائي وأكدوا أن "الاستوريز" التي تم نشرها لا علاقة للأخر بها بعدما قيل إن إمام عاشور يقصد بحديثه أحمد مصطفى زيزو خاصًة أن ما نشره إمام كان بعد رسالة زيزو لجماهير الأهلي مباشرًة.

واختتم، محمد يوسف شدد على اللاعبين بوقف التعامل على السوشيال ميديا والتركيز في التدريبات والملعب وأكد لهم على عدم وجود أي غرامات ولكنه شدد على عدم التعامل مع السوشيال ميديا والالتزام بقراره السابق.