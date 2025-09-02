نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لخوض مواجهة بوركينا فاسو لحسم التأهل.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحدد موعد سفر البعثة إلى بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026

استعدادا لخوض مواجهة بوركينا فاسو لحسم التأهل.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحدد موعد سفر البعثة إلى بوركينا.

حسام حسن، الجهاز الفني منتخب مصر، يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 التي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحدد منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن يوم 7 سبتمبر الجاري موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالي ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

مواجهات منتخب مصر في شهر سبتمبر

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة.

كما وافقت الجهات الأمنية على تحديد 50 ألف تذكرة لجماهير منتخب مصر في مباراة إثيوبيا.

بينما تحدد يوم 7 من الشهر نفسه موعدا للسفر إلى بوركينا فاسو استعدادا لخوض المباراة الثانية يوم 10 سبتمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة، وذلك بسبب الأزمة الدفاعية التي يمر بها المنتخب الوطني بعد تعرض محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي للإصابة.

كما عاد مهند لاشين لقائمة الفراعنة لأول مرة منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وشهدت القائمة انضمام مروان عطية لاعب الأهلي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب عدم اكتمال شفائه بشكل تام.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى:- محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:- رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط:- حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - إبراهيم عادل.

خط الهجوم:- محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ترتيب منتخب مصر

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر إلى 4 نقاط فقط من أجل حسم التأهل رسميا لنهائيات كأس العالم 2026.