نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر ضد البحرين الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر مع نظيره البحريني اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الحالي في لقاء ودي بينهم بستاد الثمامة استعدادا للموسم الجديد من كأس العرب وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة قطر ضد البحرين

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب قطر والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر مع نظيره العماني يوم 8 أكتوبر في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 1 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وينتظر منتخب البحرين موعد ناري مع نظيره جيبوتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات الادوار الاقصائية من كأس العرب لتحديد المتأهل لدور المجموعات.