استبعاد شيكو بانزا وعودة أحمد ربيع في قائمة الزمالك قبل القمة 131 أمام الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - مصير أحمد ربيع وشيكو بانزا قبل مباراة القمة ال١٣١

فيريرا يحسم خياراته الفنية

حسم البلجيكي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قراره الفني باستبعاد الجناح الأنجولي شيكو بانزا من قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. القرار جاء بعد تقييم الجهاز الفني لأداء اللاعب في الفترة الماضية، ليقرر المدرب الاعتماد على بدائل أخرى أكثر جاهزية لمواجهة غريمه التقليدي.

عودة أحمد ربيع بعد إصابة طويلة

في المقابل، شهدت القائمة البيضاء خبرًا سعيدًا للجماهير بعودة لاعب الوسط أحمد ربيع بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة قبل انطلاق الموسم. ويُنتظر أن يمنح وجوده خيارات إضافية في منتصف الملعب، حيث يمتاز بالقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم، وهو ما قد يمنح الزمالك ميزة فنية في لقاء يحتاج إلى الانضباط التكتيكي والسرعة في التحولات.

القمة 131.. مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية مباراة القمة رقم 131 في تاريخ مواجهات الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام غدًا الإثنين على أرضية استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا يتجاوز حدود المنافسة على النقاط الثلاث، حيث تعد دائمًا فرصة لإثبات الهيمنة بين القطبين وإشعال الصراع على صدارة جدول الترتيب.

الأهلي يسعى للتشبث بالصدارة والزمالك يبحث عن العودة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق نتائج مميزة منذ انطلاق الموسم، وهو ما يجعله أكثر رغبة في حصد الفوز لمواصلة السيطرة على قمة الترتيب.

في المقابل، يخوض الزمالك المواجهة بدوافع قوية لاستعادة الثقة وتصحيح المسار بعد بعض التعثرات، حيث يسعى الجهاز الفني لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة الحقيقية على اللقب.

