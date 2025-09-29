نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي رغم الهزيمة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهزيمة الأولي للريدز

تلقى فريق ليفربول أول خسارة له هذا الموسم على يد كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب سيلهرست بارك ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ورغم السقوط المفاجئ، ما زال ليفربول يتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلًا 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

أرسنال يواصل المطاردة ويخطف فوزًا مثيرًا من نيوكاسل

في نفس الجولة، خطف نادي أرسنال فوزًا صعبًا أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك مساء الأحد، ليواصل مطاردة ليفربول على القمة.

ورفع "الجانرز" رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بعد أن لعب 6 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مباراة واحدة. وسجل لاعبوه 12 هدفًا بينما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ليُظهر قوة دفاعية كبيرة.

كريستال بالاس يدخل دائرة المنافسة

بفضل الفوز الكبير على ليفربول، واصل كريستال بالاس انطلاقته القوية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3، مع الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن.

ويبدو أن الفريق اللندني يسعى ليكون الحصان الأسود في نسخة البريميرليج الحالية، بعد أن قدم عروضًا قوية أمام الكبار.

صراع المراكز الأوروبية يشتعل مبكرًا

تمكن توتنهام من خطف المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متساويًا مع سندرلاند وبورنموث، ليؤكد أن المنافسة على المراكز الأوروبية هذا الموسم ستكون مشتعلة منذ الجولات الأولى.

أما مانشستر سيتي، حامل اللقب في مواسم سابقة، فيأتي في المركز السابع برصيد 10 نقاط فقط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمتين، ليواصل نتائجه المتذبذبة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة (2025-26)

1. ليفربول – 15 نقطة

2. أرسنال – 13 نقطة

3. كريستال بالاس – 12 نقطة

4. توتنهام – 11 نقطة

5. سندرلاند – 11 نقطة

6. بورنموث – 11 نقطة

7. مانشستر سيتي – 10 نقاط

