نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عبد الحميد: العودة للأهلي كمدرب لحراس المرمى تحقق حلم حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أمير عبد الحميد عن سعادته الكبيرة بتعيينه مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بمسؤولية ضخمة تجاه النادي الذي نشأ وتربى بين جدرانه وكان له الفضل الأكبر فيما وصل إليه خلال مسيرته الكروية.

وقال أمير عبر حسابه على إنستجرام: "منذ أن دخلت النادي الأهلي لأول مرة وأنا طفل في العاشرة من عمري، كان ذلك أول حلم يتحقق بالنسبة لي. بعدها حققت أحلامًا كثيرة، أولها ارتداء قميص الأهلي واللعب باسمه لسنوات طويلة حصدت خلالها بطولات وألقاب عديدة".

وأضاف: "كل يوم قضيتُه داخل الأهلي كان يزيد من حبي للنادي وأحلامي تكبر معه، وكان أكبر هذه الأحلام أن أعود إليه يومًا ما كمدرب لحراس المرمى بعد اعتزالي اللعب. اليوم تحقق هذا الحلم، ومع شعوري بالفخر أشعر أيضًا بمسؤولية كبيرة تجاه الكيان الذي منحني الكثير، وحان الوقت لرد الجميل للنادي الأهلي".

واختتم عبد الحميد رسالته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على ثقتهم فيه، وإلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء المجلس، وإلى الكابتن حسين عبد اللطيف وعبد الستار صبري وكريم أيمن والجهاز الفني لمنتخب مصر 2009، كما خص بالشكر جمهور النادي الأهلي العظيم، مؤكدًا أن دعواتهم ستكون دافعًا قويًا له في المرحلة المقبلة.