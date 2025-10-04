ختام بطولة فريق الشباب بولاية صور

صور ـ من عبدالله باعلوي:

اختتمت بولاية صور بطولة الشباب لكرة القدم بنسختها الثامنة تحت شعار( الرياضة صحة ) والتي نظمها فريق الشباب بمشاركة 12 فريقا من فرق الولاية قسمت إلى مجموعتين، حيث توج فريق صور سيتي بطلا للبطولة بعد فوزة بهدف على فريق الرهيب احرزه اللاعب احمد سعيد المشرفي من ضربة جزاء في الشوط الأول،وشهدت المباراة النهائية الندية والحماس والتنافس الشريف بين الفريقين وقدما مباراة ممتازة من حيث الإداء الفني والتكتيكي والروح الرياضية العالية مما دل على استعدادهم الجيد لهذه البطولة كما شهدت المباراة النهائية حضور شخصيات رياضية وجماهيره كبيرة من محبي ومشجعي كرة القدم من أبناء الولاية.

وقد قام خليفة بن عبدالله الحربي راعي البطولة بتتويج الفرق الفائزة، حيث حصل فريق سيتي صور على المركز الأول ولقب البطولة ونال الكأس والمداليات الذهبية وحصل فريق الرهيب على المركز الثاني وحل وصيفا للبطولة ونال المداليات الفضية.