صور ـ من عبدالله باعلوي:
اختتمت بولاية صور بطولة الشباب لكرة القدم بنسختها الثامنة تحت شعار( الرياضة صحة ) والتي نظمها فريق الشباب بمشاركة 12 فريقا من فرق الولاية قسمت إلى مجموعتين، حيث توج فريق صور سيتي بطلا للبطولة بعد فوزة بهدف على فريق الرهيب احرزه اللاعب احمد سعيد المشرفي من ضربة جزاء في الشوط الأول،وشهدت المباراة النهائية الندية والحماس والتنافس الشريف بين الفريقين وقدما مباراة ممتازة من حيث الإداء الفني والتكتيكي والروح الرياضية العالية مما دل على استعدادهم الجيد لهذه البطولة كما شهدت المباراة النهائية حضور شخصيات رياضية وجماهيره كبيرة من محبي ومشجعي كرة القدم من أبناء الولاية.
وقد قام خليفة بن عبدالله الحربي راعي البطولة بتتويج الفرق الفائزة، حيث حصل فريق سيتي صور على المركز الأول ولقب البطولة ونال الكأس والمداليات الذهبية وحصل فريق الرهيب على المركز الثاني وحل وصيفا للبطولة ونال المداليات الفضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام بطولة فريق الشباب بولاية صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.