نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يخضع لبرنامج خاص لتجهيزه خلال الفترة الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر خضوع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لبرنامج تدريبي خاص عقب عودة الفريق من الراحة السلبية، وذلك لتجهيزه للعودة التدريجية للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال افتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو الماضي.

وكان اللاعب يرغب في الظهور خلال مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري، إلا أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به، مؤجلًا مشاركته الرسمية إلى ما بعد فترة التوقف الدولي، من أجل منحه وقتًا أطول للتعافي الكامل.

وفي سياق آخر، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، أن توليه هذا المنصب يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب جهدًا مضاعفًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رفض عدة عروض في انتظار الفرصة للعمل داخل القلعة الحمراء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أتواجد حاليًا في دبي، وسأعود قريبًا إلى القاهرة لعقد اجتماع مع محمد يوسف المدير الرياضي، ونعمل سويًا على حل كافة الأزمات خلال الفترة المقبلة من أجل مصلحة الفريق".