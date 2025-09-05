نتائج مباريات التصفيات الأوروبية

نتائج مباريات التصفيات الأوروبيةفاز المنتخب الإسباني على مضيفه البلغاري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية المنتخب الإسباني كل من أورياثابال في الدقيقة (5)، ومارك كوكريلا في الدقيقة (30)، وميكيل ميرينو في الدقيقة (38).

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يبقى المنتخب البلغاري من دون نقاط.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز المنتخب التركي على مضيفه الجورجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تبادل إحرازها كل من كريم أوغلو هدفين في الدقيقتين (41 و52) وميرت مولدر في الدقيقة (3)، فيما سجل هدفي جورجيا زوريكو في الدقيقة (63) وكفاراتسخيليا في الدقيقة (90+8).

وبهذه النتيجة، يحل المنتخب التركي في المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط متأخرا بالأهداف عن الإسباني المتصدر، فيما يبقى منتخب جورجيا من دون رصيد.

وفي منافسات المجموعة العاشرة، فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بستة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من يورتي تليمانس هدفين في الدقيقتين (46 و70)، وماكسيم دي كويبر في الدقيقة (29)، وآرثر ثياتي في الدقيقة (60)، ودي بروين في الدقيقة (62) ومالك فوفانا في الدقيقة (90).

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بهذه النتيجة إلى 7 نقاط في المركز الثالث متأخرا عن منتخبي ويلز المتصدر بثلاث نقاط ومقدونيا الثاني بفارق نقطة واحدة، فيما بقي منتخب ليشتنشتاين من دون رصيد في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره البولندي بهدف لكل منهما، ليتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد (7) نقاط، متفوقا بالأهداف على البولندي صاحب المركز الثاني.

وضمن مباريات المجموعة الأولى، فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه الألماني بهدفين دون رد، سجلهما دافيد هانكو في الدقيقة (42)، ودافيد ستريلتش في الدقيقة (55)، ليحصل المنتخب السلوفاكي على ثلاث نقاط وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب الويلزي المتصدر بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب الألماني في المركز الرابع في المجموعة من دون رصيد.