نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سماكة: أبو تريكة قالي في الأهلي لازم تموت نفسك علشان تلعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو سماكة لاعب النادى الاهلى والترسانة السابق، عن نصائح محمد أبو تريكة نجم الأهلى والمنتخب السابق له بعد انتقاله إلى الأهلى من الترسانة.

وقال عمرو سماكة الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "أبو تريكة باركلى طبعا وقالى ركز لازم تحارب علشان تلعب هنا، وعارف أنك مش عصبى لكن هنا لازم تتعصب وتموت نفسك وهو مقتنع بيا وبإمكانياتى من أيام الترسانة وكان بينا انسجام وكان عنده ثقة كبيرة فيا".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أبو تريكة لعيب كبير ومن أفضل اللاعبين اللى لعبت معها في مشواره، ومقارنته بى شرف كبير، لكن أنا لى أسلوبى وليا استايل ومختلف عن باقى اللاعبين، وكان فيه حريفة كتير في مصر ولكن سماكة واحد بس".