تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية.. الشحات وطاهر وشريف بالهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - يواجه فريق الأهلى نظيره كهرباء الإسماعيلية فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة بالجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه أول مباراة رسمية بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، حيث إن الأخير صعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام كهرباء الاسماعيلية مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

وأعلن عماد النحاس ، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام

ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.