نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم كريستال بالاس لترميم الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي برشلونة الإسباني التحرك مبكرًا لدعم خط الدفاع في الموسم المقبل، حيث وضع عينه على مدافع كريستال بالاس، مارك جيهي، في ظل خطط المدير الرياضي ديكو لإعادة بناء الفريق بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث برشلونة عن تدعيم مركز قلب الدفاع بعد رحيل إينييجو مارتينيز إلى النصر السعودي مؤخرًا، ومع احتمالية مغادرة الدنماركي أندرياس كريستنسن بنهاية الموسم المقبل، خاصة أنه لم يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع جيهي صاحب الـ25 عامًا في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع كريستال بالاس في يونيو القادم، ما يجعله متاحًا دون مقابل.

وكان جيهي قريبًا من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات بين الناديين فشلت بسبب الخلاف على القيمة المالية، وهو ما أغضب اللاعب ودفعه لرفض فكرة تجديد عقده مع ناديه الحالي، بعد أن انضم إليه من تشيلسي في 2021 مقابل 23 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة منافسة قوية على ضم المدافع الإنجليزي، حيث يدخل ريال مدريد وبايرن ميونخ أيضًا على خط المفاوضات.