نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين يصدر قرار صارم في مران الأهلي لزيادة التركيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، قرارًا حاسمًا في ثاني أيام عمله داخل القلعة الحمراء، حيث قرر منع تصوير تدريبات الفريق التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وذلك من أجل رفع درجة التركيز والجدية بين اللاعبين وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق بعد بعض النتائج السلبية الأخيرة.

وشهد المران حديثًا مطولًا من وليد صلاح الدين وعماد النحاس مع اللاعبين، شددا خلاله على ضرورة استعادة التوازن وتخطي الفترة الحالية من أجل جماهير الأهلي، التي تُعد السند الأول والداعم الدائم للفريق في مختلف الظروف.

اللافت أن المران لم يضم سوى 10 لاعبين فقط، نظرًا لانضمام باقي العناصر لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي، واللاعبون هم: محمد سيحا، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، عمر كمال، أحمد عبد القادر، أشرف بن شرقي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، ونيتس جراديشار.