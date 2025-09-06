الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة اليوم 6 سبتمبر 2025 حيث تستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة مواجهة قوية اليوم بين منتخبي عمان والعراق ضمن منافسات المجموعة G. يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لضمان تعزيز فرصه في التأهل إلى النهائيات، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة لكل منهما.

Oman vs Iraq..القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتشكيلة

موعد المباراة بتوقيت مصر والسعودية الساعة 12:00 ظهرًا كما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان الساعة 1:00 ظهرًا ولكن القنوات الناقلة سوف تُبث المباراة عبر عدة قنوات عربية، أبرزها العمانية الرياضية مع العراقية الرياضية مع قناة السعودية الرياضية مع قناة الكأس القطرية

التشكيلة المتوقعة لفريق منتخب عمان ضد العراق تحت 23 سنة

هناك بحث عن التشكيلة المتوقعة لفريق منتخب عمان ضد العراق تحت 23 سنة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: