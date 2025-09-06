Oman vs Iraq..القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتشكيلة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة اليوم 6 سبتمبر 2025 حيث تستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة مواجهة قوية اليوم بين منتخبي عمان والعراق ضمن منافسات المجموعة G. يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لضمان تعزيز فرصه في التأهل إلى النهائيات، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة لكل منهما.
موعد المباراة بتوقيت مصر والسعودية الساعة 12:00 ظهرًا كما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان الساعة 1:00 ظهرًا ولكن القنوات الناقلة سوف تُبث المباراة عبر عدة قنوات عربية، أبرزها العمانية الرياضية مع العراقية الرياضية مع قناة السعودية الرياضية مع قناة الكأس القطرية
التشكيلة المتوقعة لفريق منتخب عمان ضد العراق تحت 23 سنة
هناك بحث عن التشكيلة المتوقعة لفريق منتخب عمان ضد العراق تحت 23 سنة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:
- حارس المرمى: سعيد العلوي
- خط الدفاع: خالد الهنائي، سعيد الجابري، محمد الرواحي، أحمد الحسني
- خط الوسط: علي الهنائي، عبد الله الرواحي، سعيد العلوي
- خط الهجوم: محمد الرواحي، أحمد الحسني، سعيد العلوي
- منتخب العراق تحت 23 سنة حارس المرمى: أحمد عبد الرضا
- خط الدفاع: علي فاضل، محمد عبد الله، حسين علي، مصطفى كريم
- خط الوسط: علي حسين، أحمد عبد الرضا، مصطفى كريم
- خط الهجوم: علي فاضل، محمد عبد الله، حسين علي
- كما هذه التشكيلات متوقعة بناءً على مباريات الفريقين السابقة، وقد تشهد تغييرات قبل انطلاق المباراة.
- أهمية المباراة تكتسب المباراة أهمية كبيرة في تحديد هوية المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
- كما تعتبر فرصة للمنتخبين لإظهار مستوى لاعبيهم الشباب وإثبات قدرتهم على المنافسة كما من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتحدي بين الفريقين.