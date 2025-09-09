ختام ناجح لبطولة حسيفين الكروية للمراحل السنية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: أسدل الستار على بطولة فريق حسيفين الكروية التابع لنادي السلام تحت سن (15) سنة للمراحل السنية، وذلك برعاية محمد بن ناصر الريسي وبحصور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام وممثلي الفرق الأهلية وجمع من الرياضيين. أقيم حفل الختام بإقامة المباراة النهائية التي جمعت فريقي أبوبقرة وغضفان وانتهت بتتويج فريق أبوبقرة بطلا للبطولة بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية 2/‏3 حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما قدم فيها الفريقان عرضا متكافئا طوال شوطي اللقاء، وظهرت مستويات فنية راقية لهذه الفئة العمرية من المراحل التي تعكس مستقبلا مشرفا للكرة في المنطقة. وفي ختام الفعالية قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين والمتميزين في البطولة وهم: فاز بجائزة افضل لاعب بدر الزعابي من فريق أبوبقرة وجائزة أفضل حارس مرمى من نصيب اللاعب عبدالله الخزيمي من فريق غضفان وفاز بجائزة هداف البطولة اللاعب حمد العبري من فريق التعاون برصيد (3) أهداف بعد إجراء القرعة بين أكثر من لاعب بنفس الرصيد، بعد ذلك تم تسليم الميداليات الفضية لفريق غضفان وصيف البطل وكأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق أبوبقرة بطل البطولة، كما تم تكريم اللجان العاملة وحكام البطولة والداعمين والاعلاميين وكل من أسهم في إنجاح البطولة، ثم قدم رئيس فريق حسيفين هدية تذكارية لراعي المناسبة.

