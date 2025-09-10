نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استبعاده ليس عقابا”.. كريم رمزي يكشف أسباب عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا أمام إثيوبيا وبوركينا في المقال التالي

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء لاعبي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو أمس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر قدم مباراة قوية أمس أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن تعامل بذكاء مع المباراة.

وأضاف: نقترب بقوة من التأهل الرسمي لكأس العالم، واي تشكيلة يمكنها الفوز على جيبوتي والامور الآن بين ايدي منتخب مصر، ومباراة جيبوتي تقترب من الإقامة في القاهرة، وحسام حسن أسطورة لاعبا ومدربا ولا أحد ينكر ذلك.

وتابع: ما يميز التؤام هو العمل بإخلاص وتفاني ويعشقون “تراب مصر”، وبوركينا فاسو لم يشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي وهذا شغل مدير فني بقيادة حسام حسن، والتؤام يتعرض للظلم في النقد.

وواصل: بوركينا فاسو من أقوى منتخبات إفريقيا ولو تواجدت في مجموعة ليس بها منتخب مصر كان من الوارد ان تصعد للمونديال، وهناك مسؤولين في كرة القدم يهينون منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولا تجرؤ على نقد مدرب الأهلي أو الزمالك، وحسام حسن يحتاج إلى وجود ظهير جماهيري

وأختتم كريم رمزي تصريحاته: استبعاد مصطفى محمد ليس عقابا، ولكن أسامة فيصل يؤدي في التدريبات بشكل أفضل من مصطفى محمد ومن العدل أن يشارك أسامة فيصل أساسيا بدلا من مصطفى محمد، وهذا منقول عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

