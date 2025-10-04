نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هاتفـك»» رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني عبر بنكك bankofkhartoum في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البنك الوطني السوداني جهوده في تطوير خدماته المصرفية من خلال الاعتماد على التقنيات المتطورة الحديثة ومن هذا المنطلق تم إطلاق رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أون لاين للمغتربين بالرقم الوطني، حيث يتاح للعملاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق زيارة الموقع الرسمي أو عبر تحميل تطبيق بنكك الإلكتروني، فقد يحرص المصرف على توفير كافة احتياجات العملاء ويعمل على توفيرها لهم بأسهل الطرق مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويعتبر بنك الخرطوم من أشهر المصارف الرائدة في هذا المجال.

فتح حساب في بنك الخرطوم

نظرًا للتقنيات الحديثة التي يعمل بها بنك الخرطوم أصبح الوجهة الأولى لكثير من العملاء، حيث يمكن للجميع سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج السودان فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بكل سهولة، ومن خلالها يستطيع المغتربين ارسال الحوالات المالية وتلقيها بكل سهولة مما بإمكانهم استخراج كشف حساب بنكي بشكل آمن وسريع وذلك بفضل تقنيات التشفير التي يعمل بها مما يضمن حماية الحسابات من الاختراق، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال البيانات الشخصية.

تعبئة الاستمارة بالبيانات بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

خطوات انشاء حساب جديد في بنك الخرطوم عبر بنكك

وفر بنك الخرطوم تطبيق إلكتروني يتم عن طريقه فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين دون زيارة الفرع نهائيًا، ولقد تتمثل خطوات القيام بهذا في العناصر التالية:

تحميل تطبيق بنكك من خلال متجر التطبيقات الإلكترونية.

إنشاء حساب جديد.

ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة.

ادخال رمز التحقق وكتابة كلمة مرور قوية.

الضغط على خانة تسجيل ثم فتح التطبيق واستخدامه.

متطلبات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

هناك بعض المتطلبات التي لا بد من وجودها عند الرغبة في الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم الوطني، وفيما يلي إليك التفصيل: