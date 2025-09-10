عمّان ـ أ.ف.ب: تغلب منتخب الأردن لكرة القدم على جمهورية الدومينيكان 3-0 في المباراة الودية الدولية التي جرت في ملعب عمّان الدولي. نجح الأردن في افتتاح التسجيل في وقت مبكر بكرة رأسية من علي علوان استقرت على يسار الحارس (7). وضاعف إبراهيم سعادة النتيجة من مجهود فردي عندما سار بالكرة واخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية على يمين الحارس (49). ونجح البديل محمد ابو زريق بإضافة الهدف الثالث عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية على يسار الحارس (90+2).

