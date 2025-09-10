نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سويسري جديد يطرق أبواب النادي الأهلي.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الناقد الرياضي خالد طلعت جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية بعد كشفه عن اسم المدير الفني الأقرب لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المدرب السويسري أورس فيشر بات قريبًا من تولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

خبرة تدريبية كبيرة في أوروبا

أورس فيشر يُعد واحدًا من أبرز المدربين السويسريين في العقد الأخير، حيث تولى تدريب عدة أندية بارزة في أوروبا، من بينها:

إف سي بازل، الذي حقق معه نجاحات ملحوظة في الدوري السويسري.

إف سي زيوريخ، حيث خاض معه تجربة مهمة في بدايات مسيرته التدريبية.

يونيون برلين الألماني، الذي قاده لتحقيق نتائج تاريخية في الدوري الألماني البوندسليغا، جعلته يحظى بتقدير واسع في الوسط الرياضي الأوروبي.

هذه المسيرة تمنحه خبرة فنية كبيرة تؤهله للتعامل مع الضغوط الكبيرة في نادٍ بحجم الأهلي الذي ينافس محليًا وقاريًا بشكل دائم.