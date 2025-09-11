نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن عقد إمام عاشور مع الأهلي.. واللاعب يطالب بالمساواة مع نجوم الفئة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمرو الدردير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مستجدات مثيرة تتعلق بعقد الدولي المصري إمام عاشور مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب مساواته ماليًا بلاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، على غرار الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه".

وأوضح الدردير أن عاشور يسعى لتعديل بعض بنود عقده لضمان حصوله على مكانة مالية تعكس قيمته الفنية داخل الفريق، لا سيما بعد العروض القوية التي قدمها في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي أن عاشور جاهز تمامًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعد أن خضع لفحوصات دقيقة وإشاعات طبية مساء الأمس أثبتت تعافيه الكامل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب خضع لفترة تحضير بدني خاصة خلال الأيام الماضية، ليصبح مؤهلًا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن قرار مشاركة إمام عاشور في لقاء الأهلي أمام إنبي بالجولة السادسة من الدوري الممتاز، يبقى في يد الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، مؤكدًا أن اللاعب سيشارك في المباراة الودية المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج تجهيزه.