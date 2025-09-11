نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| «فيريرا» الزمالك بين مطرقة المصري وسندان الأهلي.. هل تستكمل المسيرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويطمح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في العودة إلى طريق الانتصارات مع القلعة البيضاء، وخاصة أمام المصري البورسعيدي في الجولة المقبلة، حيث مباراة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلم «دوت الخليج الرياضي» من مصادره الخاصة داخل نادي الزمالك أن المباريات الخمسة القادمة هي عنق الزجاجة للمدرب البلجيكي داخل أروقة القلعة البيضاء، حيث لا يوجد بديل عن الفوز وخاصة في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، أو على الأقل التعادل.

أكد المصدر أن المدرب البلجيكي سيكون خارج جدران القلعة البيضاء في حالة الإخفاق أو مواصلة فقدان النقاط في مشوار بطولة الدوري، وخاصة قبل التوقف الدولي المقبل.

وخاض فيريرا مع الزمالك 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

ويقع فريق الزمالك في المرتبة الثانية من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، ويتصدر فريق المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.