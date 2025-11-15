نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: وفاة محمد صبري صدمة كبيرة للكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن وفاة محمد صبري، نجم الزمالك الأسبق، كانت صدمة كبيرة للكرة المصرية.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان صديقي المقرب لأكثر من 40 عامًا، وهو من أهم أصدقائي طوال حياتي"، وأضاف: "كان إنسانًا خلوقًا وعاشقًا للزمالك، ويحزن كثيرًا عند خسارة الفريق لأي بطولة".

وعرضت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك إنجازات الراحل، مشيرة إلى أنه حصد 12 بطولة مع الفريق، ونشرت صورة مكتوب عليها: "محمد صبري المدفعجي صاحب الـ 12 بطولة.. وداعًا محمد صبري".

وتوفي محمد صبري اليوم الجمعة إثر حادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ما أثار صدمة واسعة داخل الوسط الرياضي المصري.