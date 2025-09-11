نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف اسم وجنسية مدرب الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، استنادًا إلى تقارير إعلامية سويسرية بارزة أكدت أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة.

ويأتي ذلك في وقت يخوض فيه الأهلي مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، الذي تولى المهمة عقب رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج والأداء، حيث يسعى النحاس لقيادة الفريق لتحقيق بداية قوية واستعادة التوازن لحين حسم ملف المدير الفني الجديد.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد 14 سبتمبر، وتُنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس التي خصصت تغطية تحليلية شاملة للمباراة، بمشاركة نخبة من المحللين الفنيين.