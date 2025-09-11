نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء إنبي وتأهيل الثلاثي المصاب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.
وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.
وعقد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ومباراة إنبي على وجه الخصوص.
أدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لخوض المباريات القادمة.
وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي، فيما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل برنامجه العلاجي في «الجيم».