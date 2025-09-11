الرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتفاق مساء الغد في تمام الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:25 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

ثمانية 2

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا