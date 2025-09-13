نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفوز على سموحة بهدف دون رد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره سموحه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد هيئة قناه السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

سجل صديق اوجولا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

وبذلك يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 10 نقاط بينما يتجمد رصيد سموحه عند 7 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على معظم فترات الشوط وهدد مرمى سموحه إلا أن أحمد ميهوب حارس الفريق السكندرى وخط دفاعه تصدوا لها ولاحت لفريق سموحه هجمه وحيدة عن طريق صامويل امادى سددها بجوار المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وكثف فريقه سيراميكا كليوباترا من هجماته وأسفر ذلك عن هدف لصديق اوجولا فى الدقيقة 75.

وعقب الهدف حاول فريق سموحه إدراك التعادل وكثف من هجماته وهدد مرمى سيراميكا ولاحت له فرصة محققة للتعادل عندما سدد عبده يحيى مهاجم سموحه الكرة ليتصدى لها محمد بسام حارس سموحه لتريد لحسام أشرف الذى سددها فى المرمى ليخرجها أحد مدافعى سيراميكا لترتد إلى احد لاعبى سموحه الذى سددها وتصدى لها حارس سموحه لتنتهى المباراة بفوز سيراميكا بهدف دون رد.