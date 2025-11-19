نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت منافسات الجولة العاشرة، بمجموعتي القاهرة «أ، ب»، بدوري القسم الثاني «ب»، موسم 2025-2026، عن التالي.

نتائج مباريات مجموعة القاهرة «أ»:-

فوز سرس الليان على فريق إيسترن كومباني بهدف دون رد سجله شندي.

فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق ليفيلز بهدف دون رد سجله هشام شعبان فوز فريق دياموند على فريق حلوان العام بهدف نظيف سجله محمد اسامة أمبابي.

-فوز فريق مستقبل سبورت على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف سجلهما اوشا.

وتعادل فريق مصر للتأمين مع فريق بنها بهدف لمثله تقدم فريق بنها بهدف عبده السيد وتعادل مصر للتامين بهدف ذاتي.

-تعادل عن فريق جمهورية شبين مع فريق النصر بهدف لمثله حيث تقدم النصر بهدف أحمد علاء وتعادل كريم محمد لشبين.

وتعادل فريق جي كلوب مع فريق القناطر الخيريه بثلاثية لكل منهما

تقدم القناطر بهدفين نظيفين سجلهما حسين وفيق واستطاع فريق چي كلوب من العودة بتسجيل ثلاثيه منهم هدفين لزياد رضا ميسي.

واستطاع القناطر تسجيل هدف الثالث في الدقيقه الاخيره من المباراه عن طريق احمد بطوط.

بينما جاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة «ب»:ـ

فوز فريق العبور على فريق الشرقية بثلاثية نظيفة سجلها

جوده ايمن وحسام بازوكا وفتحي السيد من ركلة جزاء.

فوز فريق قرية عامر على فريق منتخب السويس بثلاثية مقابل هدف سجلها محمد عطية وفهد جمعة وإبراهيم الديب لقرية عامر بينما سجل أحمد غريب هدف السويس.

فوز فريق شباب القرازين على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد حسين وابو العباس للقرارين.

فوز فريق الزرقا على فريق النصر بالعريش برباعية مقابل هدف سجلها اسامة الشرباصي واحمد الحدقة هدفين لكلا منهما.

فوز فريق رع على فريق الرباط والانوار بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سعيد أوكا ويوسف الشرقاوي.

تعادل فريق نجمة سيناء مع فريق المريخ بهدف لمثله.

- كما أنهى الحكم محمود شنب مباراة بور فؤاد مع فريق 6 أكتوبر لعدم حضور 6 اكتوبر للقاء.