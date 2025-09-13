نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لثنائي الزمالك عقب لقاء المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض أحمد حمدي والكيني بارون أوشينج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ستاد الجيش ببرج العرب، عقب نهاية مباراة المصري في الدوري الممتاز.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز المعاون بالفريق بناء على تعليمات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة

