نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد آسر محمد صبري، نجل الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أنه يرتبط بعشق كبير لنادي الزمالك ويحرص دائمًا على حضور مباريات الفريق في المدرجات من أجل دعم الفارس الأبيض.

وقال آسر: «أعشق نادي الزمالك وبروح كل الماتشات في الاستاد علشان أشجع الفريق»، مشيرًا إلى أنه يتابع شقيقاته البنات باستمرار.

مضيفًا: «بتمنى أشوف أختي رولا أحسن مذيعة في الدنيا».