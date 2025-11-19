نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم 2026.. تعرف على المنتخبات المتأهلة حتى الآن وموعد إجراء القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كأس العالم 2026، مع اقتراب إجراء قرعة كأس العالم 2026، بدء عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن أسماء المنتخبات التي حسمت التأهل للنهائيات المونديال بشكل رسمي، من أجل تحديد قوة البطولة المقبلة.

وحتى الآن تأهل 34 منتخبا بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهاية العام المقبل.

وحسمت منتخبات جديدة من قارة أوروبا تواجدها في كأس العالم 2026 ليرتفع عدد المنتخبات الأوروبية إلى 7 منتخب حتى الآن، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي المقبل.

وتأهلت ألمانيا وهولندا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر، وبذلك تأهل 34 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن كالآتي:

القارة المنتخب المتأهلة حتي الآن أمريكا الشمالية - الدول المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك. أوروبا - من خلال التصفيات إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا. أمريكا الجنوبية الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي. آسيا اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر. إفريقيا مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا. أوقيانوسيا نيوزيلندا.

ومن المنتظر أن تحسم بعض المنتخبات تذكرة التأهل للمونديال خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

الملحق العالمي

ومن المقرر أن تقتنص بعض المنتخبات بطاقة العبور إلى المونديال من خلال الملحق العالمي، والمقرر إقامته خلال شهر مارس المقبل، والذي سيتأهل من خلاله منتخبين فقط للمونديال.

وضمنت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبوليفيا ونيو كاليدونيا تواجدها حتى الآن بالملحق العالمي.

كما سيتم حسم 4 مقاعد أوروبية أخري عبر الملحق الأوروبي في مارس المقبل.

موعد إجراء قرعة كأس العالم 2026

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور ممثلي المنتخبات المتأهلة للمحفل العالمي الكبير، بجانب حضور الشخصيات الرياضية الكبري على رأسهم السويسري جايني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.