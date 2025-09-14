نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: الزمالك قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروف جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البلجيكي فيريرا بدأ يتعرف على لاعبي الفريق الأبيض بشكل جيد وبدأ يعمل على نقاط القوة والضعف.

قال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " مباراة الزمالك والمصري الأفضل في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وخط الوسط بالفريق الأبيض تفوق على المصري والزمالك قدم أفضل مباراة له حتى الآن في الدوري".

وأضاف: " عُدي الدباغ قدم مباراة مميزة أمام المصري وهدفه أمام المصري يمنحه الثقة خلال الفترة المقبلة، وأهم ما يميزه لعبه بروح قتالية وخلقه لمساحات خلف المدافعين".