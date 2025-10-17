العالم اليوم - نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

انتم الان تتابعون خبر نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:28 صباحاً - نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بشدة، الخميس، صحة تقارير صحفية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو .

والخميس، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية أن نائبة الرئيس الفنزويلي تتفاوض وشقيقها خورخي مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، من دون أن تذكر مصادرها.

وكتبت رودريغيز على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تضاف إلى مكب النفايات للحرب النفسية ضد الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروجون إلا للأكاذيب".

وأضافت أن "الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحدة حول إرادة الشعب"، وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو، مرفقة بالتعليق الآتي: "معا، ومتحدون مع الرئيس مادورو".

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، فإن رودريغيز قدمت مقترحها هذا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في قطر، الدولة التي سبق لها التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل سجناء.

ونشرت واشنطن سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.