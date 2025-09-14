نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: جماهير الزمالك سر الفوز على المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروف جعفر، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تُعبر عن نفسها في كل وقت وكل مكان، مشددا على أنهم يساندوا اللاعبين في الفوز والخسارة.

قال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "فوز الزمالك على المصري جاء بعد أداء مُقنع والخطوط كانت قريبة من بعض، وجميع اللاعبين كانوا في مستواهم ولذلك الأداء كان جيد للغاية وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأضاف: "الضغط والكثافة العددية أهم ما يميز الزمالك أمام المصري، وهناك إنسجام بين عمر جابر وخوان بيزيرا في الجبهة اليمنى، وبنتايج يحتاج المساندة في جبهته لكي ينطلق ويقوم بأدواره الهجومية".