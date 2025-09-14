نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أوكلاند سيتي: بيراميدز الأقرب للفوز ضدنا.. ولاعبان أعرفهم جيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بول بوزا مدرب فريق أوكلاند سيتي، عن مباراة فريقه الهامة ضد بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال بوزا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "حاولنا الاستعداد بشكل جيد خاصة وأننا نعرف أننا سنواجه فريق فهم أبطال إفريقيا".

وتابع: "نعلم أننا لسنا المرشحين للفوز في هذه المباراة وبالطبع المرشح الأقوى هو بيراميدز، ولكننا متحمسون لخوض هذا التحدي".

وأضاف: "تابعنا بعض المباريات المتاحة على الإنترنت عن بيراميدز، ونعرف أنهم لديهم لاعبين أقويا، سواء في مركز حراسة المرمى وخط الوسط والهجوم".

وأتم: "جميع لاعبي بيراميدز دوليين وهذا سيصعب المباراة، وأعرف اثنان بشكل جيد من الفريق وهما أحمد الشناوي وفيستون مايلي".