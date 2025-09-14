نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برناردو سيلفا يقترب من الخروج مجانًا من مانشستر سيتي.. يوفنتوس وبنفيكا يترقبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أيام النجم البرتغالي برناردو سيلفا باتت معدودة في ملعب الاتحاد، حيث أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي لا ينوي تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2026، مما قد يفتح الباب أمام رحيله مجانًا مع نهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يثير اهتمام كل من يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، في ظل رغبة الناديين في التعاقد مع لاعب يتمتع بخبرة أوروبية واسعة وقدرة على اللعب في مراكز متعددة بخط الوسط والهجوم.

سيلفا، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من موناكو في 2017، لعب دورًا محوريًا في نجاحات الفريق تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث ساهم في التتويج بعدة ألقاب محلية وأوروبية، أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

رحيل برناردو سيلفا، إن تأكد، سيمثل خسارة فنية كبيرة للفريق السماوي، ويطرح تساؤلات حول خطة النادي لتعويض أحد أبرز عناصره خلال السنوات الماضية.