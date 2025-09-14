نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضع نيكو ويليامز على راداره لضمه في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يراقب عن كثب نجم أتلتيك بيلباو والمنتخب الإسباني نيكو ويليامز، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع Fichajes الإسباني، فإن الجناح البالغ من العمر 23 عامًا أصبح هدفًا بارزًا لإدارة النادي البافاري، التي تسعى لتعزيز خط الهجوم بعناصر شابة وموهوبة قادرة على صناعة الفارق على المدى الطويل.

ويُعد نيكو ويليامز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، حيث قدّم مستويات مميزة مع بيلباو وكذلك مع المنتخب الوطني، ما جعله محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها بايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة صراعًا محمومًا على خدمات اللاعب، خاصة في ظل وجود شرط جزائي في عقده قد يسهل عملية رحيله عن النادي الباسكي.