نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نخبة آسيا.. الاتحاد يخسر أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الوحدة الإماراتي 2-1 على ضيفه الاتحاد السعودي ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين، على ملعب آل نهيان.

افتتح الهولندي ستيفن بيرخفاين التسجيل للاتحاد في الدقيقة 21، قبل أن يلعب الفريق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد تلقي مهند الشنقيطي البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 61، أدرك كايو كانيدو التعادل للوحدة، ثم سجل لوكاس بيمينتا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويستضيف الاتحاد منافسه شباب الأهلي الإماراتي في الجولة المقبلة، بينما يحل الوحدة ضيفًا على تراكتور الإيراني.