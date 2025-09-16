الرياضة

النادي الأهلي يعلن عن ترتيبات الجمعية العمومية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النادي يعلن عن ترتيبات الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن موعد عقد الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة استعدادًا لخوض انتخابات جديدة لمجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يخصص النادي الأهلي مناطق إنتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال خلال الجمعية العمومية للقلعة الحمراء 
كما قرر النادي الأهلي ايضًا أن مدة التصويت لا تتعدى الخمس دقائق ومن حق العضو مغادرة المكان بعد التصويت في الجمعية العمومية مباشرة.

