النادي الأهلي يعلن عن ترتيبات الجمعية العمومية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن موعد عقد الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة استعدادًا لخوض انتخابات جديدة لمجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يخصص النادي الأهلي مناطق إنتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال خلال الجمعية العمومية للقلعة الحمراء

كما قرر النادي الأهلي ايضًا أن مدة التصويت لا تتعدى الخمس دقائق ومن حق العضو مغادرة المكان بعد التصويت في الجمعية العمومية مباشرة.

أتوبيسات مجانية وترتيبات لذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعية العمومية للأهلي.. شارك بصوتك